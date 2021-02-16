Артём, Приморский край, , 09:41 — REGNUM В Артёме Приморья в горбольнице №1 из-за отключения света были нарушены условия хранения вакцины от COVID-19 — иммунизация населения временно приостановлена.

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В местных соцсетях 15 февраля появилась информация, что в больнице хранилась крупная партии вакцины. Но из-за циклона не надолго было нарушено электроснабжение.

Организованная минздравом Приморья проверка даст заключение о пригодности препарата.

«Комиссия начала проверку на предмет сохранения холодовой цепи для вакцины, требующей особых условий хранения. Будет проверен температурный режим в морозильных медицинских камерах и сохранность вакцины. До окончания проверки данная вакцина не будет расходоваться и не поступит для прививок гражданам», — пояснили специалисты минздрава новостному порталу Артёма и Приморья.

Добавим, речь идёт о 1500 дозах двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области пришлось списать 240 доз вакцины от коронавируса, которые хранились с нарушением температурного режима.