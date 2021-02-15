Сусуман, Магаданская область, , 10:26 — REGNUM В Магаданской области пришлось списать 240 доз вакцины от коронавируса, которые хранились с нарушением температурного режима.

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Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на минздрав региона, в Сусуманской больнице вышла из строя морозильная камера. В результате чего 240 доз вакцины стали непригодны для использования.

Губернатор Колымы Сергей Носов потребовал разобраться в ситуации и впредь не допускать подобного.

«Не можете обеспечить сохранность вакцины с помощью аппаратных методов, проверяйте каждый час температуру холодильных установок. Составьте график и лично контролируйте сохранность вакцины», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире создана первая тест-система для выявления «британского» штамма COVID-19. Её разработали и зарегистрировали специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.