Якутск, , 05:54 — REGNUM В Абыйском районе Якутии проводится проверка по факту конфликта между учеником и учителем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В больницу обратилась школьная учительница после конфликта с учеником в школе. По её словам, она получила удар в лицо от десятиклассника после того, как сделала ему замечание на уроке.

У неё подозревают перелом носа.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства об образовании, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева поддержала педагога Ново-Онохойской школы, ударившую по затылку мешавшего вести урок ученика.