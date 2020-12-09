Заиграевский район, Бурятия, , 10:04 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева поддержала педагога Ново-Онохойской школы, ударившей по затылку мешавшего вести урок ученика, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Видео инцидента, снятое тайком школьниками, было опубликовано в соцсетях.

Парламентарий, ранее работавшая директором школы, призвала учительницу не вздумать уходить из профессии. По её словам, она является не «урокодателем, которому по барабану, как и в какой обстановке идёт урок», а хорошим учителем.

«Да, не справились с эмоциями. Но разобрались же на уровне директора школы, что и должно было быть. Я думаю, что у каждого педагога за его профессиональную жизнь было такое. Только дети порядочнее и родители», — отметила она.

При этом Оксана Бухольцева раскритиковала замминистра образования республики Валерия Позднякова, который заявил о возможности увольнения педагога «по статье». По её мнению, в ведомстве наоборот должны бороться за то, чтобы учитель остался в профессии.

«Ps. Увольте меня по статье. Иду по лестнице в гимназии в 2000 году. Слышу за спиной отборный мат. Разворачиваюсь и по зубам, не мягко, я вам скажу, а ещё рукой показала, куда идти писать на меня заявление. Потом мама Ромы пришла, извинилась и написала мне заявление, что Рому за такое можно бить. Но я до сих пор их любимая учительница», — заключила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по факту происшествия начали следователи. По мнению уполномоченного по правам детей республики Натальи Ганькиной, причиной случившегося стало отсутствие в школе психолога.

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