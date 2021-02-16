Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 05:16 — REGNUM В Бисерти Свердловской области устанавливаются личности погибших при обрушении кровли бывшей котельной. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Также выясняется причина гибели людей. Тела обоих направлены на экспертизу. Следователи опрашивают очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение произошло 15 февраля. Рухнула кровля бывшей мазутной котельной.

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