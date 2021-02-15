Симферополь, , 17:42 — REGNUM В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении частного стоматолога, маленький пациент которого при проведении процедуры проглотил иглу. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 15 февраля.

Пост о происшествии в одной из частных стоматологий в Нижнегорском районе Республики Крым был опубликован в социальной сети. При проведении проверки предварительно установлено, что частный врач, оказывавший услуги без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребенка. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В отношении стоматолога возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Проводятся необходимые следственные действия, в рамках следствия будет дана правовая оценка действий частного стоматолога.