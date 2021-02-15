Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 12:56 — REGNUM В Бисерти Свердловской области спасатели ищут людей на месте обрушения кровли недействующей отельной. Об этом сообщает региональное управление МС.

При визуальном осмотре был найден один погибший. Поиски продолжаются. В помощь местным выдвинулись спасатели из Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение кровли произошло днём 15 февраля.

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