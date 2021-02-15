Горловка, ДНР, , 09:06 — REGNUM В Горловке в результате покушения ранен командир батальона Народной милиции ДНР с позывным «Длинный». Об этом заявил военный журналист Александр Сладков 15 февраля в своём Telegram-канале.

«Мина сработала под днищем [автомобиля] прямо на проспекте Мира. Посечены ноги, живой…», — рассказал он.

Журналист добавил, что потерпевший госпитализирован в больницу и пожелал командиру крепкого здоровья.

Напомним, 14 февраля трое украинских силовиков погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Проводится расследование обстоятельств инцидента.

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