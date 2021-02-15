Гватемала, , 05:59 — REGNUM Извержение вулкана Фаэрго началось в Гватемале. Об этом 15 февраля сообщили спасательные службы страны.

Вулкан Фуэрго расположен в 50 км от столицы республики, города Гватемалы. По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh) активность вулкана оценена как высокая.

Над вулканом наблюдается столб пепла, который рассеивается на расстоянии около 5 км, и потоки лавы, которые достигают 1,3 км в длину. Один из лавовых потоков движется в направлении ущелья Эш. Об эвакуации населения в районе извержения вулкана не сообщается.

Последний раз вулкан Фуэрго извергался 3 июня 2018 года, тогда в Гватемале погибли около 200 человек.