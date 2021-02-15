Пекин, , 03:20 — REGNUM Шестнадцать человек получили ранения, из которых трое находятся в тяжелом состоянии в результате инцидента в парке развлечений в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 15:40 по местному времени в уезде Шаоян провинции Хунань, когда карусель «летающие кресла» потеряли управление в связи с механическим сбоем. В результате некоторые туристы вылетели с кресел, сообщили уездные власти.

Все раненые были доставлены в госпиталь. Парк закрыт на время проведения расследования причин произошедшего инцидента. Подробности пока неизвестны.