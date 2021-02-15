Ростов-на-Дону, , 00:16 — REGNUM В Ростовской области из-за ураганного ветра уровень воды в реке Дон достиг опасных отметок. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«В результате действия сильного западного и юго-западного ветра на устьевом участке реки Дон наблюдается повышение уровней воды. Уровни воды достигли неблагоприятных и опасных уровней, однако угрозы подтопления жилым домам нет. Ситуация на контроле», — уточнили в ведомстве.

Тем временем в социальных сетях появились видеокадры из населённых пунктов, куда пришла большая вода. Так, по словам очевидцев, в Азовском районе оказался подтоплен хутор Курган.