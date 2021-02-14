Сургутский район, Югра, , 20:07 — REGNUM В Сургутском районе ХМАО бушует метель со шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. Непогода, как прогнозируют синоптики, продлится и 15 февраля, информирует управление по делам ГО и ЧС районной администрации.

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Местами сильный снег, гололёдные явления, ухудшение видимости на дорогах. В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастает вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция по Сургутскому району сообщает о вводе временного ограничения для движения грузовиков и пассажирского транспорта до наступления видимости на дорогах на следующих участках: с 21 км по 91 км автодороги Сургут — Лянтор; с 18 км по 100 км автодороги Сургут — Нижневартовск; с 34 км по 244 км автодороги Сургут — Когалым — граница ХМАО; на автодороге Сургут — Нефтеюганск.