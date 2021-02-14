Токио, , 18:01 — REGNUM Крупнейшие пивоваренные компании Японии Asahi Breweries и Kirin Brewery приостановили работу из-за произошедшего 13 февраля землетрясения, передает телеканал NHK.

Отмечается, что на заводе Asahi в городе Мотомия (префектура Фукусима) в результате землетрясения было повреждено оборудование, компания намерена возобновить производство до конца месяца.

В компании Kirin в свою очередь рассчитывает возобновить работу на заводе в городе Сендай в префектуре Мияги через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло в Японии 13 февраля. Сильнее всего подземные толчки ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. Магнитуда землетрясения достигала 7,3 (6+ по семибалльной японской шкале). Толчки ощущались в столице страны — Токио. В результате пострадали более 100 человек.

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