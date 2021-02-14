Алма-Ата, Казахстан, , 16:04 — REGNUM В Алматинской области Казахстана в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадал 21 человек, сообщает 14 февраля Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы.

Авария произошла утром на автомобильной дороге Иссык—Байдибек би из-за гололедицы. В микроавтобусе, водитель которого не справился с управлением, ехали на работу в больницу села Байдибек би сотрудники родильного дома. В результате аварии микроавтобус перевернулся.

В Енбекшиказахскую многопрофильную межрайонную больницу (ЕММБ) поступил 21 пострадавший, часть из них доставила скорая медицинская помощь, часть — обратились самостоятельно.

Трое пострадавших были госпитализированы в травматологическое отделение. Остальные пострадавшие были направлены на амбулаторное наблюдение.