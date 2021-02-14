Любляна, , 03:34 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате схода двух снежных лавин в в районе Камникско-Савиньских Альп в Словении. Об этом 14 февраля сообщило Словенское агентство печати.

Сход первой лавины произошёл в 10:30 (12:30 мск) с горы Сторжич. Жертвами стали два альпиниста, ещё двое получили травмы, они сообщили о произошедшем в экстренные службы. Во время проведения спасательной операции сошла вторая лавина, её жертвой стал один альпинист, ещё один был серьёзно ранен.

Также сообщается о двух пострадавших сотрудниках спасательных служб, у одного из них тяжёлые травмы. Власти предупредили граждан об опасности схода лавин в горах Словении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышенном уровне лавинной опасности в горах на юге Польши.

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