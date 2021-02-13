Алма-Ата, Казахстан, , 09:39 — REGNUM В аэропорту Алма-Аты при посадке самолета авиакомпании Qazaq Air лопнули шины, сообщает 13 февраля Sputnik.

Авиалайнер прилетел из столицы Казахстана. Журналисты издания уточнили, что при посадке самолета у него лопнули шины правой основной стойки. Пилоты посадили самолет, на борту которого находились 63 пассажира. В результате никто не пострадал.

Уточняется, что авиалайнер приземлился в Алма-Ате в 08:12 по местному времени (05:12 мск) 13 февраля. Причина ЧП устанавливается. Согласно одной из версий, причиной послужило то, что шасси были закачаны азотом с нарушениями имеющихся правил.

Отметим, что в пресс-службе комитета гражданской авиации сообщили, что по данному инциденту, а также по инциденту, произошедшему накануне с самолетом этой же авиакомпании будет проведено расследование. 12 февраля самолет Qazaq Air прервал взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси.