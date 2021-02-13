Исламабад, , 07:29 — REGNUM Газовый баллон взорвался в одном из жилых домов в городе Мир-Али провинции Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные местных властей.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 13 февраля. В результате взрыва погибли три человека, еще семеро получили различные ранения. Всех пострадавших госпитализировали после прибытия на место происшествия спасателей. Отмечается, что среди погибших было двое детей. При этом от взрыва значительно пострадал и сам дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в городе Колпино в Санкт-Петербурге начался пожар из-за разгерметизации газового баллона. В результате этого полностью загорелся частный жилой дом.