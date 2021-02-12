Агрыз, , 11:23 — REGNUM В городе Агрызе на улице Маяковского вечером 11 февраля произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном доме. Очаг возгорания находился на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В 19:55 жители горящего дома позвонили на пульт спасателей. К приезду пожарных самостоятельно эвакуировался 21 человек, проживающий на верхних этажах здания. При помощи дыхательных масок по лестничным маршам удалось вывести восемь жителей, в том числе двоих детей. Ликвидация открытого горения произошла в 20:14 (мск). В Агрызскую центральную районную больницу с диагнозом «отравление продуктами горения» доставлен хозяин квартиры. площадь пожара составила 3 кв. метра. По информации пресс-службы, горели вещи в прихожей. Причину пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Нижнекамске в ночь с 9 на 10 февраля произошел пожар в девятиэтажном доме коридорного типа. В центральную районную больницу госпитализировали с термическими ожогами тела 2−3-й степени (50%) мужчину 1964 года рождения и женщину 1965 года рождения с острым отравлением продуктами горения средней тяжести и термическим ожогом тела 2-й степени (40%).

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