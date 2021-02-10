Нижнекамск, Татария, , 10:43 — REGNUM В городе Нижнекамске в ночь с 9 на 10 февраля произошел пожар в девятиэтажном доме коридорного типа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ.

Экстренный вызов на пульт спасателей поступил от жителей многоэтажки по улице 30 лет Победы в 23:36 (мск) 9 февраля. Очаг возгорания находился на 4 этаже в комнате на площади 18 кв. метров. В доме образовалось сильное задымление, едкий густой дым заходил в комнаты верхних этажей. Еще до прибытия огнеборцев самостоятельно покинули дом пять человек. Около полуночи спасатели развернули пожарную автолестницу в окно четвертого этажа и спасли двоих детей, просивших о помощи. Из горевшей комнаты также удалось эвакуировать женщину. Для ее спасения применили спасательное устройство капюшонного типа. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

В дальнейшем с использованием маски по лестничным маршам вывели с пятого этажа троих детей, с седьмого этажа — еще двух несовершеннолетних и шесть взрослых. Ликвидировать открытое горение удалось в 00:05. Погибших нет. В Нижнекамскую центральную районную больницу госпитализировали с термическими ожогами тела 2−3 степени (50%) мужчину 1964 года рождения и женщину 1965 года рождения с острым отравлением продуктами горения средней тяжести и термическим ожогом тела 2 степени (40%).

Точную причину пожара предстоит установить. По предварительным версиям возгорание могло произойти при неосторожном обращении с огнем и нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИА REGNUM напоминает, во время пожара в многоквартирном доме в городе Менделеевск удалось спасти шесть человек. Возгорание произошло ночью 15 января. Погибших в результате пожара нет, но пострадала 34-летняя женщина.

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