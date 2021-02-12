Иркутск, , 11:10 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном похолодании в предстоящие выходные. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холоднее всего будет 14 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Ночью в Катанском, верхнеленских, северо-восточных районах будет — 31,-36°С, местами — 41,-46°С, днем — 18,-23°С, в пониженных формах рельефа — 27,-32°С. Также ожидается переменная облачность, днем небольшой снег, в Тайшетском, Нижнеудинском районах — снег.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года жители Приангарья пережили один из самых сильных морозов за последние 20 лет. Температура воздуха тогда опустилась до отметки — 53 °C.

Читайте также: До — 53°С: в Иркутскую область пришли аномальные морозы