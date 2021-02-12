Колпино, Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM На пепелище двухэтажного жилого дома в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где накануне произошел взрыв газопровода во время проведения земляных работ, обнаружено тело молодого мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, как ранее информировало ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 11 февраля в 16:27 мск поступило сообщение о пожаре в Колпинском районе, в доме 16 по Речному переулку. Происходило горение по всей площади двухэтажного рубленого, размером 10×12 метров, частного жилого дома и рядом стоящей дощатой, размером 2×3 метра, бытовки.

По предварительной информации, пожар начался в результате бурения скважины недалеко от дома. Рабочие задели газопровод, после чего произошло воспламенение. После ликвидации огня на месте было обнаружено тело погибшего мужчины.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Петербурга, в связи с происшествием в поселке Петро-Славянка надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства при производстве земляных и дорожных работ. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства и причины произошедшего.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

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