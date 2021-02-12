Ульяновск, , 10:17 — REGNUM В Ульяновской области вынесено судебное решение по делу о незаконной охоте. Браконьер убил косулю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Самец косули был убит в июне 2020 года. Факт незаконной охоты выявлен в ходе рейда по охотничьим угодьям Ульяновского района инспекторам охотнадзора и полицией. Правоохранители установили подозреваемого, который охотился без разрешения.

По факту браконьерства проведена проверка, материалы которой переданы в суд. В ведомстве отмечают, что нарушитель признал свою вину и в досудебном порядке возместил 120 тыс. рублей ущерба.

Кроме того, в январе 2021 года районный суд вынес постановление о назначении судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей. В общей сложности нарушитель заплатил 170 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела косуль с вертолета. Трупы двух животных были обнаружены в 3,5 км от села Лебяжье. Нанесённый тогда ущерб оценивался в 200 тыс. рублей.

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