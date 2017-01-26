В Ульяновской области ищут браконьера, убивавшего косуль с вертолета

Ульяновск, , 17:07 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела косуль с вертолета. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, трупы двух животных были обнаружены 21 января в 3,5 км от села Лебяжье.

По показаниям егеря и местных жителей, косуль преследовал вертолет, пилот которого, увидев граждан, проследовал в сторону города Димитровграда.

При этом органами внутренних дел, несмотря на очевидность преступного характера указанных действий, повлекших причинение вреда в размере 200 тыс. рублей, им не была своевременно дана уголовно-правовая оценка.

На сегодняшний день во исполнение требований прокуратуры органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по п."б» ч.1 ст.258 УК РФ («Незаконная охота с применением воздушного судна»), предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет либо ареста до 6 месяцев.