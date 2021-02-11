Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за возгорания в актовом зале школы №151 Красногвардейского района города эвакуированы 700 учащихся и педагогов, никто из них не пострадал. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в учебном заведении поступило на пульт дежурного 11 февраля в 11:16 мск. В школе №151, которая расположена на улице Хасанская, 14, корпус 2, горел актовый зал на первом этаже. Площадь горения составила 5 квадратных метров.

Локализация пожара и ликвидация открытого горения произошли в 11:27.

«Эвакуировано 700 детей и 45 человек персонала. Младшие классы размещены в соседнем детском саду, старшие классы отпущены домой. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.