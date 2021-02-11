Пенза, , 12:59 — REGNUM В Пензенской области в 2020 году зарегистрировали 13 520 преступлений, что превышает показатель 2019 года на 597 противоправных деяний, или на 4,6%. Соответствующие сведения предоставила пресс-служба региональной прокуратуры.

Из общего числа преступлений особо тяжкие составили 601 (рост в сравнении с 2019 годом на 11,1% или 541 преступление); тяжких — 3 241 (в 2019 году — 2 734, рост на 18,5%); небольшой тяжести преступления увеличились на 0,9% и составили 7 241 (в 2019 году — 7 179). Снизилась преступность лишь среди противоправных действий средней степени тяжести — 2 437 (в 2019 — 2 469).

Рост числа преступлений произошел в 18 районах области. Снижение отмечается в 15 районах. В городах и поселках городского типа совершено 10 294 преступления, или 76,1% из общего числа зарегистрированных преступлений. Отмечается за прошлый год рост коррупционных преступлений со 101 до 121, в том числе за получение и дачу взятки зарегистрировано на девять преступлений больше, чем в 2019 году, еще на 4 — за присвоение или растрату с использованием служебного положения.

За отчетный период на 4,2% (с 95 до 91) снизилось число экологических преступлений. Хищения от всех зарегистрированных противоправных деяний составили 51%. кражи возросли на 1,9% (4 418 или +84), мелких хищений на 56,2% (114 или +41), мошенничеств — на 24,6% (2 084 или +412), разбоев — на 6,7% (16 или +1), присвоений или растрат — на 81,4% (107 или +48). Уменьшилось количество грабежей на 4,9% (154 или — 8). С 31 до 19 снизилось число преступлений за побои.

С незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ число преступлений возросло с 1 193 до 1 215 (+1,8%). Преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации составили 31,4% от всех зарегистрированных преступлений по области. Из них: с использованием или применением расчетных (пластиковых) карт совершено — 1 403 преступления; с использованием средств мобильной связи — 2 206; с использованием сети «Интернет» — 2 879.

ИА REGNUM ранее сообщало, уровень киберпреступности в России продолжает расти, злоумышленники действуют более агрессивно и тщательно скрывают свои следы. Чтобы противостоять таким угрозам, правоохранители должны понимать специфику киберсферы, уметь работать в информационной среде.

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