Москва, , 10:09 — REGNUM Уровень киберпреступности в России продолжает расти, злоумышленники действуют более агрессивно и тщательно скрывают свои следы. Об этом руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда рассказал в опубликованном 15 января интервью ТАСС.

С 2013 года, отметил он, уровень преступности в сфере информационных технологий увеличился в стране более чем в 20 раз. Информационные технологии или киберпространство задействованы в каждом седьмом преступлении.

Сбору доказательств мешают действия преступников: они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность, шифруют данные с помощью специальных программ, выходят в сеть через публичные точки доступа, пользуются чужими учётными записями.

Чтобы противостоять таким угрозам, правоохранители должны понимать специфику киберсферы, уметь работать в информационной среде, добавил Комарда.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель СКР назвал одной из основных причин утечки данных граждан их низкую компьютерную грамотность.

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