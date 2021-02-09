Томск, , 14:12 — REGNUM Следствие проводит проверку по факту гибели мужчины во время уборки снега с крыши жилого дома в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в следственном управлении СКР по Томской области.

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Трагедия произошла 7 февраля в Октябрьском районе Томска. 48-летний мужчина сорвался с крыши пятиэтажного жилого дома во время её очистки от снега.

От полученных при падении травм он скончался на месте. По предварительным данным, мужчина с другими работниками проводил работы на основании заключённого с управляющей компанией договора.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле (Алтайский край) устраняют последствия сильных снегопадов. Снег, сошедший с крыш жилых домов и административных зданий, повредил 13 автомобилей и два газопровода.

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