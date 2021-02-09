Нейпьидо, , 11:15 — REGNUM Полиция задержала от 20 до 30 участников протестных акций против военного переворота в стране в городе Мандалай, который является вторым по величине в стране. Об этом 9 февраля сообщает журнал Frontier Myanmar.

По данным журналистов, для разгона акции протеста полицейские применили водометы. При этом, по сообщениям агентства Reuters, задержали 27 человек, включая одного представителя СМИ.

Также уточняется, что протестующие нарушили введенный городскими властями запрет собираться более пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о прекращении всех политических и военных контактов на высоком уровне с Мьянмой из-за государственного переворота в стране.