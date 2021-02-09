Веллингтон, , 07:36 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о прекращении всех политических и военных контактов на высоком уровне с Мьянмой из-за государственного переворота в стране, сообщает агентство Reuters.

Помимо этого, власти Новой Зеландии намерены ввести запрет на въезд в страну для мьянманского военного руководства. Также страна отказывается и от совместных проектов. Со своей стороны, МИД Новой Зеландии также заявил, что Веллингтон не признает новое правительство Мьянмы и требует освобождения арестованных политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер военных Мьянмы, пришедший к власти в результате государственного переворота, назвал причины отстранения политического руководства страны. По его словам, президент, парламент и избирательная комиссия не могли должным образом отреагировать на фальсификации в ходе всеобщих выборов в 2020 году.

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