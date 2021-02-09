Олдсмар, , 09:13 — REGNUM В Соединённых Штатах хакер взломал компьютерные системы водоочистной станции в городе Олдсмар (штат Флорида), попытавшись увеличить содержание химикатов в водопроводной воде. Об этом 9 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на местного шерифа.

По его словам, 5 февраля оператор станции заметил, что кто-то удаленно получил доступ к компьютерной системе, контролирующей химикаты. Спустя несколько часов взлом повторился.

Отмечается, что злоумышленник удаленно повысил содержание гидроксида натрия в воде со 100 частей на миллион до 11 тыс. частей на миллион. После хакер вышел из системы.

Оператору удалось быстро понизить содержание вещества в воде до нормального, опасности для жизни и здоровья жителей городе не возникло. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одном из хакерских форумов были обнаружены десятки тысяч файлов из внутренних сетей ряда больниц из нескольких городов американского штата Техас и города Майами.

Опубликовавшая эти файлы хакерская группировка хорошо известна специалистам по кибербезопасности. Обычно эти хакеры требуют выкуп со своих жертв, однако в больницах не получали от хакеров никаких сообщений.

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