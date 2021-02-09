Находка, Приморский край, , 06:09 — REGNUM Прокуратура Находки в Приморье начала проверку информации из соцсетей о падении на ребёнка снега с крыши магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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На видео снят момент падения снега на стоящего маленького мальчика, который под тяжестью снежной массы упал.

«В ходе проверки прокуроры оценят полноту и своевременность действий должностных лиц собственника (арендатора) здания по своевременной очистке крыши от снега и предотвращению сложившейся ситуации», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате схода снега с крыши проводится в Кемеровской области.