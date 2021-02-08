Междуреченск, Кемеровская область, , 17:52 — REGNUM Доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате схода снега с крыши проводится в Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Инцидент произошёл 7 февраля в городе Междуреченске. Снег сошёл с крыши ДК. Пострадала 65-летняя женщина.

По предварительной информации, днём жительница Кузбасса с внучками гуляла около здания Дома культуры. В это время на пожилую женщину упал снег с крыши. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Дети не пострадали.

В настоящее время следствие выясняет, кто должен был очищать крышу от снега. Предварительно установлено, что из-за сложного технического строения крыши выход на указанный участок кровли отсутствовал. Уборку снега можно было осуществить только с помощью специальной подъёмной техники.

Следствие даст юридическую оценку действиям руководства учреждения. Тяжесть вреда здоровью женщине определит судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в результате схода снега погибли четверо рабочих.

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