Краков, Польша, , 16:48 — REGNUM Вечером, 6 февраля, в здании архива краковской мэрии в Польше вспыхнул пожар, который по состоянию на обед 8 февраля так и не ликвидирован полностью. Местные власти не исключают, что мог быть поджог. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В архиве были документы, созданные официальными лицами Кракова за последние несколько десятков лет. Многие из них сгорели. Часть документации была оцифрована, но не вся. Некоторые из самых важных документов обязательно будут воссозданы», — прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы мэрии Кракова Дариуш Новак.

Пресс-секретарь мэрии также сообщил, что в архивах, среди прочего, были личные дела сотрудников мэрии, старые регистрационные формы, а также документы из ЗАГСа: о рождении, смерти и браке, которые чаще всего просят жители для использования.

Пожарные уже вторые сутки тушат пожар. В воскресенье на месте тушения был мэр Кракова Яцек Майхровский, еще там присутствовали представители Инспекции строительного надзора повета. В пресс-службе местного пожарного отделения не исключают, что мог быть поджог, потому что в ходе тушения выяснилось, что произошло одновременное возгорание в нескольких местах помещения.

«Если это поджог, значит, кто-то мог сделать это для уничтожения какой-либо документации. Возможно, невыгодной для поджигателя или компрометирующей», — прокомментировал событие местный депутат Михал Древницкий.