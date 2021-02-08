Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, , 11:04 — REGNUM Прокуратура Саратовской области взяла под контроль ход процессуальной проверки, направленной на установление всех обстоятельств ДТП, повлекшего гибель трех человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла днем 7 февраля на автодороге в Базарно-Карабулаксом районе в нескольких километрах от села Вязовка. Столкнулись два автомобиля — «Черри Тигго» и «Волга». 62-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим автомобилем под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и 44-летний пассажир «Черри Тигго» погибли на месте. Пассажирка иномарки и ее трое малолетних детей с различными травмами гоститализированы.

Обстоятельства транспортного происшествия выясняются, прокуратура контролирует ход организованной проверки.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 17-м километре автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск столкнулись три автомобиля «КамАЗ». ДТП с участием большегрузов произошло 4 февраля. На месте погиб 40-летний водитель.

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