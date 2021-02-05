Казань, , 13:57 — REGNUM На 17-м километре автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск столкнулись три автомобиля «КамАЗ». ДТП с участием большегрузов произошло 4 февраля, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Предварительно, водитель грузовика, двигаясь со стороны Набережных Челнов, не выбрал безопасную скорость и не учел мокрое дорожное покрытие. При торможении был допущен занос полуприцепа (трал) на встречную полосу. В это время по трассе двигались еще два «КамАЗа» с полуприцепами. В результате произошло столкновение трех автомобилей. Один из грузовиков съехал в кювет попутного направления, где его тягач развернуло, а кабину прижало полуприцепом. 40-летний житель Елабуги, управлявший данной машиной, от полученных травм скончался на месте.

ИА REGNUM ранее сообщало, мужчина погиб во время ДТП с участием грузовика на трассе в Башкирии. Дорожное происшествие произошло днем 21 января в Краснокамском районе на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск.

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