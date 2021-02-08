Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM В Екатеринбурге пожарным удалось справиться с огнём, разгоревшимся в административном здании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Огонь локализовали в 10:10 по местному времени, ещё через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение.

«На площади 100 погонных метров сгорели кабеля в электрощитовых с 1-го по 16-й этажи», — уточнили в МЧС.

Тушить пожар было нелегко: здание оказалось плотно задымлено, на верхних этажах наблюдалась высокая температура, а электрощитовые были закрыты на замок.

Количество пострадавших осталось прежним — двое человек госпитализированы. Спасены 24 жителя, из них восемь — с помощью лестничных маршей. В борьбе со огнём приняли участие 75 человек пожарных, 24 единицы пожарно-спасательной техники и 20 звеньев газодымозащитной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение об инциденте поступило спасателям в 07:08 по местному времени.

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