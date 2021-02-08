Нью-Дели, , 08:19 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли, ещё 170 числятся пропавшими без вести в результате схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом 8 февраля сообщает телеканал NDTV.

Ледник сошел утром 7 февраля в Гималаях, в районе рек Алакнанды и Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Массы льда стали причиной наводнений в высокогорных районах страны.

По последним данным, жертвами схода ледника стали 14 человек, ещё как минимум 170 числятся пропавшими без вести. Кроме того, около тридцати человек оказались заблокированы в туннеле длиной около 2,5 км, вызволить их оттуда пока не удалось. Из другого туннеля удалось эвакуировать 12 человек, до этого спасатели помогли выбраться оттуда 16 людям.

Из-за схода ледника сильно пострадала гидроэлектростанция «Ришиганга», на которую пришёлся основной удар. Большая часть пропавших без вести являются работниками этой ГЭС. В настоящее время в районе удара стихии продолжаются поисково-спасательные работы, которые ведут несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, пограничники и местные спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами схода ледника в Индии стали восемь человек. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Индии.

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