Екатеринбург, , 05:42 — REGNUM В Свердловской области всего за одни сутки ДТП унесли жизни восьми человек. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Одной из причин этого стали сложные погодные условия. После дождя и плюсовой температуры в регионе резко похолодало. Только за утро воскресенья, 7 февраля, произошло несколько аварий. В них погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде территорий региона было ограничено движение автобусов. Причиной такой меры стали неочищенные дороги. После устранения проблемы ограничения снимут.