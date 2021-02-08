Благовещенск, , 03:33 — REGNUM В школах Благовещенска Амурской области возобновились занятия после проверки зданий на минирование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Правоохранители проверили здания всех школ Благовещенска на наличие взрывных устройств. Сообщения о минировании не подтвердились.

Было принято решение вернуть в школы детей и педагогов. Уроки возобновились в 11 школах с 09:00 по местному времени. Ещё в десяти школах начали заниматься, как положено по расписанию, так как их успели проверить на наличие взрывных устройств до 08:00.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько учебных организаций Свердловской области пришлось эвакуировать 27 января из-за сообщений о минировании. Работу учреждений пришлось временно прервать. В частности, известно об эвакуации детских садов и других учебных организаций в Камышлове и Екатеринбурге.