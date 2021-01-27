Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM Несколько учебных организаций Свердловской области пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании. Об этом заявил глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых журналистам.

По информации полиции, сообщения были доставлены с помощью электронной почты. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, злоумышленникам грозит лишение свободы на большой срок, напомнили в МВД.

«Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях», — сказал Горелых порталу «Е1».

Работу учреждений пришлось временно прервать. В частности, известно об эвакуации детских садов и других учебных организаций в Камышлове и Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы поймали подозреваемого в ложном минировании женского монастыря и Храма-на-Крови.

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