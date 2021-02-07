Нью-Дели, , 14:42 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли в результате схождения ледника в Гималаях на севере Индии. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает представитель Индо-тибетской пограничной полиции, которая работает в зоне бедствия.

Напомним, что огромные массы льда сошли с Гималайский гор по долине реки Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах. При этом на гидроэлектростанции «Ришиганга», которую накрыли ледово-каменные массы, могли пропасть без вести 150 человек.

на данный момент известно о гибели как минимум восьми человек — это строители туннеля на Тапованской плотине. При этом всего на данном участке работали около ста человек.

В спасательной операции задействованы сотни индийских военных и сотрудники пограничной полиции.