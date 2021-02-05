Воронеж, , 13:44 — REGNUM В Воронеже прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела 20-летнего молодого человека, упавшего с высотного дома на коляску с ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

4 февраля около 17:00 из 17-этажного многоквартирного жилого дома на улице Острогожской упал 20-летний студент Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Внизу, на улице, в этот момент гуляла женщина с коляской, в которой был её пятимесячный сын. Ребёнок и молодой человек погибли.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Советского района взяла на контроль ход расследования.

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