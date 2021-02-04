Киев, , 10:22 — REGNUM Уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре, произошедшем в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы, возбудили на Украине. Об этом 4 февраля сообщила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети Facebook.

«Пожар в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы — начато расследование. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что погибшим пациенткам было 91, 76 и 64 года, а врачу — 26 лет, все заболевшие были подключены к аппаратам ИВЛ. При этом отмечается, что предварительная причина смерти всех четверых — отравление угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Запорожье загорелся один из корпусов инфекционной больницы, в результате чего погибли четыре человека.