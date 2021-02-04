Запорожье, Украина, 4 февраля 2021, 08:35 — REGNUM В Запорожье загорелся один из корпусов инфекционной больницы. Об этом заявил председатель Запорожской областной госадминистрации Александр Старух 3 февраля в эфире телеканала «Суспильне».
По его словам, пожар начался на первом этаже здания, в одной из палат реанимации. Во время тушения пожара были спасены восемь человек, а также найдены тела четырёх погибших — врача 1994 года рождения и трёх пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В ликвидации возгорания участвовали 60 человек и 11 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленнику, подозреваемому в поджоге супермаркета «Эпицентр» в Николаевской области грозит пожизненное заключение.
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