Саратов, , 09:33 — REGNUM В Саратове только с начала текущей недели вырос на 15% травматизм среди населения. Однако ожидается еще больший рост, количество обращений жителей за первичной помощью увеличивается. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании, посвященном уборке дорог и тротуаров от снега и наледи.

Глава области отметил, что аномальные погодные условия, тотальный гололед требуют мобилизации экстренных и коммунальных служб. На дорогах — повышенная аварийность и масштабные пробки. Люди несколько часов не могут добраться до работы. Четыре случая обрыва проводов. Жители области все чаще жалуются на бездействие коммунальщиков. Так, к нескольким школам в Саратове обледенели подходы, поселки Увек, Зональный и Комсомольский — во льду и воде. Коммунальщики в Солнечном игнорируют целые микрорайоны, улица Рахова — каток.

Губернатор потребовал ориентироваться главам районов не на сводки, а на обращения граждан. Только за первую половину дня, 3 февраля, у травмпункта в Саратове было несколько скорых.

От глав районов и администрации областного центра требуется пересмотреть алгоритм работы и при необходимости привлекать дополнительные силы. Профильным руководителям губернатор указал держать ситуацию на постоянном контроле, реагировать на каждую жалобу, «не сидя в кабинете, а работая в поле, жить на контролируемой территории».

ИА REGNUM напоминает, в связи с неблагоприятными погодными условиями, ледяным дождем, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил для бесперебойной подачи электроэнергии и тепла энергоснабжающим организациям и электросетевым компаниям рекомендовано находиться в режиме повышенной готовности.

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