Анадырь, , 06:26 — REGNUM На Чукотке в аэропорту «Угольный» ураганный ветер повредил лопасти двух вертолётов санитарной авиации. Специалисты планируют завершить ремонт в ближайшее время.

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Из строя вышли Ми-8 региональной авиакомпании «ЧукотАВИА» и недавно полученный вертолёт Национальной службы санитарной авиации (НССА). Первый вертолёт уже отремонтировали, пишет ИА «Чукотка».

Всего в округе три санитарных вертолёта.

4 февраля на Чукотке облачно, местами снег. Ветер с усилениями до 18−23 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы будут достигать 23−28 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря — 29−34 м/с, сильная метель.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с 1 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и сильного снега. Округ завалило снегом.