Анадырь, , 03:39 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и сильного снега объявлено на ближайшие два дня на Чукотке. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Чукотскому АО.

В регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 25−30 м/с в континентальной части, и 37−42 м/с на побережье. Также синоптики прогнозируют сильный снег, метель, видимость будет составлять 500 метров.

Под воздействие циклона попадают городской округ Анадырь и Анадырский муниципальный район. В районе поселка Эгвекинот ожидается ветер до 32 м/с, в Анадыре сила отдельных порывов ветра может составить до 37−42 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Владивостоке из-за шторма могут закрыть мост на остров Русский.

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