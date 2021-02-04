Магадан, Магаданская область, , 03:57 — REGNUM В Магадане утром 4 февраля загорелся склад площадью 56 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

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Прибывшие пожарные обнаружили очаг возгорания в дальней части склада — в бойлерной. На локализацию огня им понадобилось всего шесть минут. Были задействованы 38 человек личного состава и 11 единиц техники.

В результате пожара огнем повреждены кровля металлосайдинга и закопчены бетонные стены на площади 20 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске нашли тела троих пожарных, которые погибли при попытке спасти из горящего склада автозапчастей предположительно оставшихся там людей.