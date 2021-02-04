Абуджа, , 02:42 — REGNUM Трое сотрудников полиции Нигерии погибли в результате дорожной аварии на юго-востоке страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что силовики ехали с миротворческой операции по автодороге Абакалики — Енугу, на которой и произошло ДТП. В результате аварии погибли трое полицейских, еще десять человек получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся в реанимации. Других подробностей произошедшего не предоставляется.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января три человека погибли в ДТП с участием автобуса на юго-востоке Нигерии. По предварительной версии, у пассажирского автобуса, ехавшего на высокой скорости, отвалилось колесо. В результате аварии погибли три человека, четверо получили травмы.

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