Лондон, , 21:07 — REGNUM Мужчина был задержан районе Голдерс-Грин в Лондоне по подозрению в попытке поджога, сообщили 3 февраля в местной полиции.

Он был отправлен в полицейское управление после поступившего к правоохранителям вызова. В полицию позвонили люди, сообщив, что у синагоги в районе Голдерс-Грин неизвестный кидает бутылки с зажигательной смесью.

Прибыв на место ЧП, полицейские обнаружили автомобиль и мужчину, который и был задержан. Правоохранители перекрыли находящиеся поблизости улицы.

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